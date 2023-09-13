РФ и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом говорится на сайте Минэкономразвития РФ.

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Такое решение поспособствует развитию туристического потенциала обеих стран, повышению качества услуг и увеличению взаимного туристического потока между РФ и Мьянмой. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Стороны договорились активно укреплять межгосударственные отношения между туристическими учреждениями, вместе работать над продвижением трэвел-продуктов и проводить совместные мероприятия в сфере туризма.

Мероприятия уже запускаются, так например, скоро в рамках проекта диалогового партнерства "Россия – АСЕАН" будут инициированы курсы по обучению русскому языку для представителей туриндустрии из Мьянмы и стран АСЕАН.