В Таиланде рассчитывают на полное восстановление туризма в 2024 году

Правительство Таиланда ожидает полного восстановления туристической отрасли королевства в 2024 году, когда доходы от туризма достигнут 3,1 трлн батов (около $90 млрд) при условии, что страну посетят 40 млн иностранных туристов. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Чай Ватчаронг после первого заседания нового кабинета министров.

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"Туризм является единственным экономическим двигателем, который все еще может работать и, как ожидается, принесет существенный доход стране", - приводит его слова газета The Bangkok Post.

На сферу туризма в Таиланде приходится до 20% ВВП. Ожидается, что в этом году страну посетят 28 млн иностранных туристов. С учетом внутреннего туризма доходы отрасли должны составить 2,4 трлн батов ($67 млрд).

"В этом году ожидаемые доходы от туризма составят 80% от показателя 2019 года, когда они достигли пика перед пандемией коронавируса", - сказал Ватчаронг.

Таиландский кабмин в среду одобрил отмену виз для туристов из Китая и Казахстана в качестве временной меры для поддержки туристического сектора страны. Безвизовый режим для граждан Китая и Казахстана будет действовать с 25 сентября по 29 февраля 2024 года. Туристы смогут находиться в Таиланде без визы 30 дней.