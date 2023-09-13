Регулярные авиарейсы свяжут Волгоград с Дубаем с 1 ноября

С 1 ноября перелеты из крупнейшего города ОАЭ в город-герой на Волге будут осуществляться по средам и субботам. Вылет назначен на 22.05, прибытие – на 01.15. Из Волгограда в Дубай можно будет добраться по четвергам и воскресеньям. В эти дни вылет будет происходить в 02.15, а в ОАЭ пассажиры окажутся уже в 07.20.