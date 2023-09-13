Регулярные авиарейсы свяжут Волгоград с Дубаем с 1 ноября
Жители Волгоградской области смогут отправиться на отдых в Арабские Эмираты, воспользовавшись прямыми рейсами.
Авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов анонсировала расширение географии полетов. Теперь в список новых маршрутов вошли авиарейсы из Дубая в Волгоград и обратно.
С 1 ноября перелеты из крупнейшего города ОАЭ в город-герой на Волге будут осуществляться по средам и субботам. Вылет назначен на 22.05, прибытие – на 01.15. Из Волгограда в Дубай можно будет добраться по четвергам и воскресеньям. В эти дни вылет будет происходить в 02.15, а в ОАЭ пассажиры окажутся уже в 07.20.
Общее время рейса в одну сторону составит 4 часа 5 минут, сообщили в пресс-службе волгоградского международного аэропорта. На маршруте будут задействованы самолеты Boeing 737.
Добавим, что Волгоградская область на системной основе развивает туристическую инфраструктуру и реализует проекты в этой отрасли. Проводимые мероприятия обеспечивают увеличение туристического потока.