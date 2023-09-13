Ротенберг вложит 129 млрд рублей в развитие туриндустрии в России

Российский предприниматель Аркадий Ротенберг намерен вложить более 129 млрд в туристические проекты в России, сообщает РБК.

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Он подчеркнул, что рассматривает создание в России туристической инфраструктуры как одно из стратегических направлений своего бизнеса.

Ротенберг также рассказал, что якорными проектами станут курортные территории нового формата в Южном и Сибирском федеральных округах.

По его словам, они будут включать в себя строительство гостиниц, аквапарков, развлекательных центров, а также благоустройство общественных пространств, пляжей, эко-маршрутов и т.д.

При этом, как отметил Ротенберг, часть из них будет общедоступной.

Он также заверил в том, что акцент будет сделан на доступном предложении.

Первые очереди курортов будут запущены в 2026 году в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае.