«Переживем без Эстонии»: Российские автотуристы не заметят санкций Таллина

Турпоток в Эстонию прекратился еще пару лет назад, даже до российско-украинского конфликта она не пользовалась популярностью у россиян, сказала НСН Татьяна Ракулова.

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Запрет на въезд в Эстонию автотранспорта, зарегистрированного в России, коснется только тех, кто ездил на личных автомобилях по делам или к родственникам. Об этом НСН заявила директор НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова.

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Ранее Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами, сообщило министерство внутренних дел страны. Это решение объяснили выполнением рекомендаций Еврокомиссии по применению антироссийских санкций. Допускается, что примеру Эстонии последуют и другие страны Балтии, а также Польша. Ракулова заявила, что турпоток в Эстонию прекратился еще два года назад.

«Если раньше туда организовывали настоящие экскурсионные туры (у нас вообще были развиты автобусные туры по Европе), то сейчас этого нет. Запрет негативно отразится лишь на тех, кто ездил в Эстонию на личном транспорте по делам или к родственникам. Эстония и до российско-украинского конфликта не была популярной страной у российских туристов. Мы прекрасно проживем без нее», — сказала Ракулова.

Собеседница НСН также указала на то, что для обычных россиян практически нереально получить европейскую визу.

«Особенно это касается тех, кто впервые выезжает за границу. Да и побаиваются сейчас российские туристы ехать в другие страны, поскольку никто не хочет негативного отношения на отдыхе», — добавила эксперт.

В заключение Ракулова рассказала, как в сложившихся условиях будут выживать организаторы туров и перевозок в Эстонию.

«Сейчас все автобусы, которые въезжают на территорию Евросоюза, поставлены учет в Европе. В последнее время люди ездили через Белоруссию, но и Минск пришел к тому, что большая часть транспорта зарегистрирована в европейских странах», — подытожила она.