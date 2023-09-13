Какие компенсации можно получить при аварийной посадке

При аварийной посадке самолета пассажиры вправе требовать компенсацию морального вреда в судебном порядке, рассказала адвокат Виктория Шабанова. В беседе с LIFE.ru она подчеркнула, что в такой ситуации все будет зависеть от работы юристов, которые защищают интересы пострадавших, сбора доказательной базы и общественного резонанса.

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Если посадка была жесткой, напугала пассажиров, они могут требовать в судебном порядке компенсации морального вреда. Но здесь многое будет зависеть от конкретной ситуации, общественного резонанса, сбора доказательной базы и квалификации адвокатов и юристов, — пояснила Шабанова.

По словам адвоката, экстренная посадка самолета практически всегда связана с задержкой рейса. В таком случае пассажиры могут получить 25% от установленного МРОТ за каждый час опоздания самолета, но не более 50% от общей стоимости билетов. За каждый час задержки также можно потребовать неустойку в размере 3% от цены авиабилета.

Шабанова добавила, что авиакомпании чаще всего заинтересованы в сохранении имиджа. В связи с этим они стараются самостоятельно выплатить все компенсации, не доводя дело до суда. В качестве примера адвокат напомнила об аварийной посадке самолета в поле в Новосибирской области. После произошедшего представители компании пообещали оплатить моральную компенсацию каждому пассажиру.