Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Эстония запретила въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в России. Об этом сообщает МВД страны.

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«Сегодня (13.09), начиная с 10:00, Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с номерными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций», — говорится в сообщении.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Финляндия не стала исполнять документ Евросоюза, которым рекомендуется запретить российским туристам въезжать в страну на автомобилях, зарегистрированных в России.