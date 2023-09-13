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Эстония запретила въезд автотранспорту с российскими номерами

Эстония запретила въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в России. Об этом сообщает МВД страны.

Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
© Газета.ру

«Сегодня (13.09), начиная с 10:00, Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с номерными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций», — говорится в сообщении.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Финляндия не стала исполнять документ Евросоюза, которым рекомендуется запретить российским туристам въезжать в страну на автомобилях, зарегистрированных в России.

Руководитель санкционного отдела МИД Пиа Сариваара рассказала, что громкие заголовки в СМИ о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в Финляндию или будут конфискованы, не соответствуют действительности.