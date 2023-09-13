Россиян предупредили об активности мошенников в сфере туризма

С началом бархатного сезона обычно всегда наступает период активности у мошенников. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала юрист Ирина Минина. Она перечислила наиболее популярные уловки злоумышленников, а также объяснила, как не стать жертвой аферистов и сохранить деньги.

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«Осенью количество желающих хорошо провести отпуск вне стен дома растет. Всем хочется продлить лето. Просыпаются и мошенники, которые понимают, что максимально нажиться можно именно в сезон скидок, когда бдительность туристов максимально снижена. Причем в это время заработать могут и киберпреступники, которые создают фишинговые сайты», — отметила она.

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Посетители туристических агентств рассчитывают получить наиболее выгодное предложение по цене, ведь осенью ажиотаж на покупку туров все же меньше, чем летом. Преступники понимают, на что клюнет покупатель, и активно пользуются собственными мошенническими схемами

Ирина Минина

Популярные схемы

Чаще всего россияне попадаются на уловки мошенников, когда ищут туры подешевле, предупредила Ирина Минина.

«За некую стоимость туристу предлагается отличный отдых в отеле с питанием, с развлекательной программой, с экскурсионным маршрутом. А по факту, приехав на отдых, турист знакомится с реалиями и узнает, что возможности отеля были несколько преувеличены», — объяснила юрист.

Новые виды мошенничества

В 2023 году мошенники активно зарабатывают благодаря киберпреступности. Они создают фишинговую страницу в интернете, которая точь-в-точь схожа с оригиналом.

Турист заполняет информацию о себе, указывает платежные данные, вносит оплату за бронь номера и прощается со своими деньгами. Самое страшное, что по приезде в якобы забронированное место оказывается, что там его никто не ждет

Ирина Минина

Также злоумышленники обманывают граждан на разнице курса валют на отдыхе в других странах, добавила Ирина Минина.

«Из-за скачка доллара российские туристы находятся в недоумении, так как за границей подобное событие может быть искусственным и наигранным, так сказать, спектакль для туристов, после чего последние расстаются со своими деньгами от безысходности», — объяснила она.

Еще стоит быть внимательными с туристическими опросниками, отметила юрист.

«Мошенники могут предложить пройти опрос среди туристов, по итогу которого им должен быть вручен приз или скидочный купон. После посетителю сайта потребуется ввести личные данные на площадке, чтобы забрать свой подарок. Тем временем этой информацией завладевают мошенники», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Кто чаще всего становится жертвами?

Проще всего мошенникам обманывать тех, кто никогда или крайне редко пользуется услугами туристических агентств. Также часто обманывают пенсионеров, которые не ждут подвоха в интернете. Чтобы обезопасить себя, обязательно нужно заключать договор с турфирмой, а в случае разногласий стоит обратиться в Роспотребнадзор.

«С 1 января 2022 в России контроль за туристической деятельностью помогает осуществлять Единый федеральный реестр турагентов, который образовался благодаря изменениям в ФЗ№48 от 24.03.2021 года "Об основах туристической деятельности в РФ ". Тем не менее самый простой способ определить мошенническую компанию — удостовериться в наличии офиса, кассового терминала, формы агентского договора», — заключила Ирина Минина.