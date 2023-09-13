Санья планирует открыть авиасообщение с Москвой

В октябре этого года может быть открыто авиасообщение между Москвой и городом Санья в южной китайской провинции Хайнань. Заинтересованность в этом высказали обе стороны.

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Как уточнили в Управлении по развитию туризма города Санья, сейчас работа по продвижению рейса по маршруту Санья - Москва находится на завершающей стадии.