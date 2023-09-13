Санья планирует открыть авиасообщение с Москвой

Управление по развитию туризма Саньи планирует открыть авиасообщение с Москвой
В октябре этого года может быть открыто авиасообщение между Москвой и городом Санья в южной китайской провинции Хайнань. Заинтересованность в этом высказали обе стороны.
Как уточнили в Управлении по развитию туризма города Санья, сейчас работа по продвижению рейса по маршруту Санья - Москва находится на завершающей стадии.
Совю готовность выполнять рейсы между странами высказали Hainan Airlines, "Аэрофлот", China Southern Airlines, а также другие авиакомпании, уточнили в ведомстве. Одна из авиакомпаний уже подала соответствующую заявку, и рейсы могут быть открыты уже осенью, пишет ТАСС.