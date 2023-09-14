Забайкалье будет развивать туризм в зоне Байкало-Амурской магистрали

Документ о совместной работе в сфере туризма подписали представители правительств Республик Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальского и Хабаровского краев. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития Забайкалья.

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Речь идёт о подписании меморандума о реализации и продвижении проекта по развитию туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали «БАМ туристический». Это позволит объединить усилия регионов по созданию условий в развитии нового проекта: создания туристических объектов, маршрутов, мест размещения и питания.

Субъекты намерены поддерживать друг друга в развитии межрегиональных маршрутов, формировании позитивного имиджа, организации и участии в конгрессно-выставочных мероприятиях.

В дальнейшем, планируется разработать межрегиональный план развития туризма на БАМе и единый промопакет для его продвижения.