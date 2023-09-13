Из Хабаровска могут запустить прямые рейсы в тропики

«Обсуждений ведется много, но пока еще не было озвучено, кто будет заниматься организацией этих рейсов, кто сегодня готов их выполнять? Потому что очень много можно говорить, но в итоге клиенты потом звонят в туркомпании и спрашивают, мол, как же так, чиновники сказали, что будет сообщение с такой-то страной, мы ждем, а его все нет, почему?», – приводятся слова Валентины Асеевой, члена Дальневосточной региональной ассоциации туризма.