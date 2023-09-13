Из Хабаровска могут запустить прямые рейсы в тропики
Прямое авиасообщение между Хабаровском и Филиппинами обсудили в рамках ВЭФ. Планируется возобновление рейсов Манилу на острова Боракай и Себу.
Ранее такие рейсы уже существовали – чартеры летали через Манилу, пишет DVHAB.
Ранее возобновление прямых перелетов обсуждали в июне, однако представители туриндустрии все еще находятся в сомнениях, то инициатива будет реализована.
«Обсуждений ведется много, но пока еще не было озвучено, кто будет заниматься организацией этих рейсов, кто сегодня готов их выполнять? Потому что очень много можно говорить, но в итоге клиенты потом звонят в туркомпании и спрашивают, мол, как же так, чиновники сказали, что будет сообщение с такой-то страной, мы ждем, а его все нет, почему?», – приводятся слова Валентины Асеевой, члена Дальневосточной региональной ассоциации туризма.
Кроме того, необходимо учесть, что стоимость перелетов будет существенной, нужно изучить рынок и ценовые показатели. Также неизвестно, захотят ли филиппинцы летать в Хабаровск, и будет ли для их стороны интересным такое предложение.