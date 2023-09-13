Двух туристок оштрафовали за купание в римском фонтане де Треви

В Риме поздним вечером 10 сентября у популярного фонтана де Треви были задержаны две туристки из Австралии, пишет il Messaggero.

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Женщины и их приятель решили искупаться в фонтане в духе героев Аниты Экберг и Марчелло Мастроянни из фильма 1960 года «Сладкая жизнь» режиссёра Федерико Феллини.

Но заплыв был прерван стражами правопорядка. Мужчина успел сбежать, а вот женщин оштрафовали на 450 евро каждую.

Подруги были пьяны и заявили, что не знали о том, что в фонтане нельзя купаться.