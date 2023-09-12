Росавиация не будет запрещать объявления на английском языке

Федеральное агентство воздушного транспорта не планирует запрещать информационные объявления на английском языке на внутренних рейсах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Принятие данного решения должно быть предварительно широко обсуждено на уровне всех участников авиарынка, соответствовать действующему законодательству и международному праву в области воздушного сообщения", – передает слова представителей Росавиации Агентство "Москва".

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах. По его словам, в аэропортах также дублируются сообщения и на русском, что создает звуковой и визуальный шум. Решая этот вопрос также стоит учитывать внешнеполитическую ситуацию, отметил он.

До этого Минтранс РФ выступил с предложением отменить дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, фуникулеров и канатных дорог.

Позже ведомство сообщило, что не выступало с такой идеей. В министерстве пояснили, что инициатива приказа не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на иностранном языке.