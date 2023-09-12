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Рейсы между Москвой и Саньей планируют запустить уже в октябре

Прямые рейсы между Москвой и Саньей могут быть запущены уже к концу октября. Направлением заинтересовано сразу несколько авиакомпаний, как российских, так и китайских, подтвердили в Управлении по развитию туризма морского курорта.

Рейсы между Москвой и Саньей могут запустить осенью
© tourdom.ru

В частности, среди возможных претендентов – Hainan Airlines, «Аэрофлот» и China Southern Airlines.

«Одна из авиакомпаний уже подала заявку на утверждение расписания полетов и проходит другую связанную с разрешением работу. Если процесс утверждения пройдет гладко, то, как ожидается, рейсы запустят в октябре», – пояснили в управлении, но конкретизировать не стали.

Также сейчас идут переговоры о программах на Хайнань и из других российских городов. В случае востребованности маршрута из Москвы также поставят перелеты из Санкт-Петербурга.

Как пояснили чиновники, на данный момент в Санье проходит активная подготовка к приему туристов из РФ. Так, местные отели размещают вывески и указатели на русском языке, готовят персонал к работе с русскоговорящими туристами. В свою очередь, принимающие компании специально для россиян разрабатывают маршруты и экскурсии по достопримечательностям Хайнаня.