Рейсы между Москвой и Саньей могут запустить осенью

Прямые рейсы между Москвой и Саньей могут быть запущены уже к концу октября. Направлением заинтересовано сразу несколько авиакомпаний, как российских, так и китайских, подтвердили в Управлении по развитию туризма морского курорта.

© tourdom.ru

В частности, среди возможных претендентов – Hainan Airlines, «Аэрофлот» и China Southern Airlines.

«Одна из авиакомпаний уже подала заявку на утверждение расписания полетов и проходит другую связанную с разрешением работу. Если процесс утверждения пройдет гладко, то, как ожидается, рейсы запустят в октябре», – пояснили в управлении, но конкретизировать не стали.

Также сейчас идут переговоры о программах на Хайнань и из других российских городов. В случае востребованности маршрута из Москвы также поставят перелеты из Санкт-Петербурга.