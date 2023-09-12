Рейсы между Москвой и Саньей могут запустить осенью

Рейсы между Москвой и Саньей планируют запустить уже в октябре
Прямые рейсы между Москвой и Саньей могут быть запущены уже к концу октября. Направлением заинтересовано сразу несколько авиакомпаний, как российских, так и китайских, подтвердили в Управлении по развитию туризма морского курорта.
В частности, среди возможных претендентов – Hainan Airlines, «Аэрофлот» и China Southern Airlines.
«Одна из авиакомпаний уже подала заявку на утверждение расписания полетов и проходит другую связанную с разрешением работу. Если процесс утверждения пройдет гладко, то, как ожидается, рейсы запустят в октябре», – пояснили в управлении, но конкретизировать не стали.
Также сейчас идут переговоры о программах на Хайнань и из других российских городов. В случае востребованности маршрута из Москвы также поставят перелеты из Санкт-Петербурга.
Как пояснили чиновники, на данный момент в Санье проходит активная подготовка к приему туристов из РФ. Так, местные отели размещают вывески и указатели на русском языке, готовят персонал к работе с русскоговорящими туристами. В свою очередь, принимающие компании специально для россиян разрабатывают маршруты и экскурсии по достопримечательностям Хайнаня.