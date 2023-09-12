«Аэрофлот» обещает скидки до 50% на билеты в распродаже

«Аэрофлот» объявил осеннюю распродажу со скидками до 50% на билеты по всем маршрутам авиакомпании. Предложение распространяется на перелеты в классе «Эконом» и доступно в тарифах «Лайт», «Бюджет», «Оптимум» и «Максимум». Количество мест по акции ограничено.

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Билеты с дисконтом можно забронировать с 12 по 18 сентября на сайте авиакомпании. Перелет возможен с 1 октября по 30 марта 2024-го, исключая пиковые дни. В частности, новогодний период, февральские и мартовские праздники не попадают под действие акции.

Судя по данным сайта авиакомпании, льготные билеты по популярным направлениям быстро разбирают. По состоянию на 17 часов ближайшая дата, на которую доступно место по специальной цене (7,9 тыс. руб.) на рейсе из Москвы в Анталью, – 18 октября. Без скидки билет стоит в 2 раза дороже – 15 тыс. руб.

По этой же цене (7,9 тыс. руб.) можно улететь из Москвы в Бодрум 1 октября. На распродаже осталось всего три места.

Билет на Сейшелы на 11 октября предлагается за 24 тыс. руб. в одну сторону. По обычной цене перелет обойдется как минимум в 43 тыс.

Относительно недорогие варианты перевозчик выставил и на линии Сочи – Стамбул. В частности, билет на 10 октября можно забронировать за 7,4 тыс. руб. Рейс выполняет дочерняя авиакомпания нацперевозчика – «Россия».