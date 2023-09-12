Великобритания ужесточила правила транзита для россиян
Граждане России, которые собираются путешествовать через Великобританию в Австралию, США или Новую Зеландию, должны будут сделать транзитную визу.
Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.
Согласно представленной информации, новое правило вступит в силу с 6 октября текущего года.
Как пишет Telegram-канал Sputnik Грузия, виза будет нужна, если с посещения трёх стран прошло меньше шести месяцев по действующей визе.
Также документ будет необходим при наличии вида на жительство, при иммиграции и при наличии въездной визы в страны Шенгена.