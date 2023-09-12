Самыми популярными среди россиян зарубежными направлениями для отдыха в новогодние каникулы стали Дубай, Пхукет и Лондон. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий.

Так, на Дубай приходится 7,4% поисковых запросов на праздники. Отели на Пхукете искали в 6,3% случаев, а в столице Великобритании хотели бы провести новогодние каникулы 6,0% туристов.

Что касается отдыха в России, то в данном случае особой популярностью пользуются Москва, Сочи и Санкт-Петербург. В рейтинг также попали Красная Поляна, Калининград, Казань, Архыз и Шерегеш.

Для получения вышеописанных данных были проанализированы поиски отелей на период с 29 декабря по 9 января.