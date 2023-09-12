Туристский квартал планируется создать на Бору
Туристский квартал планируется создать в городе Бор. Соответствующее постановление опубликовала администрация муниципалитета.
Территорию квартала сформируют по признакам близости к объектам притяжения — это достопримечательности, музеи, общественные пространства, объекты культурного наследия, а также по наличию рекреационной, социально-бытовой, культурной и транспортной инфраструктуры. Туристским планируют сделать квартал от Юрасовского озера и парка культуры и отдыха на северо-западе до границы с железной дорогой на юго-востоке. На этой территории расположены краеведческий музей, музеи военной техники, исторической фотографии.
Также на Бору планируется формирование туристского кода, в том числе создание комфортных пешеходных маршрутов и систем навигации, а также мест отдыха, туристско-информационных центров, арт-объектов и малых архитектурных форм. Кроме того, предполагается привести к единому дизайн-коду вывески в центре города, установить пандусы, подъемники и сигнальные устройства для инвалидов, установить туалеты, урны, уличные санитайзеры для рук.
К созданию современных туристских объектов планируется привлечь инвесторов.