Туристский квартал планируется создать на Бору

Территорию квартала сформируют по признакам близости к объектам притяжения — это достопримечательности, музеи, общественные пространства, объекты культурного наследия, а также по наличию рекреационной, социально-бытовой, культурной и транспортной инфраструктуры. Туристским планируют сделать квартал от Юрасовского озера и парка культуры и отдыха на северо-западе до границы с железной дорогой на юго-востоке. На этой территории расположены краеведческий музей, музеи военной техники, исторической фотографии.