Финляндия не будет запрещать россиянам въезжать в страну на личном авто

Финляндия отказалась соблюдать рекомендацию Евросоюза о запрете туристам из России въезжать в страну на личных автомобилях, сообщает РИА Новости. Отмечается, что такое ограничение предлагалось распространять на любые автомобили, зарегистрированные на территории РФ. Причины отказа от соблюдения рекомендаций не уточняются.

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Финляндия не стала исполнять рекомендацию ЕС, которая запрещает российским туристам въезжать в страну на зарегистрированных в РФ автомобилях — рассказали в МИД Финляндии.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия запретила гражданам России ввозить на территорию стран ЕС зарегистрированные в России автомобили, телефоны, шампуни, ноутбуки и некоторые другие предметы. Сотрудники таможенной службы будут рассматривать такие случаи как нарушение правил импорта. При этом в документе подчеркивается, что предназначение автомобилей не имеет значения, запрет распространяется как на коммерческие, так и на личные автомобили.