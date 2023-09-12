Финляндия не будет запрещать россиянам въезжать в страну на личном авто

Финляндия не будет запрещать россиянам въезжать в страну на личных машинах
Финляндия отказалась соблюдать рекомендацию Евросоюза о запрете туристам из России въезжать в страну на личных автомобилях, сообщает РИА Новости. Отмечается, что такое ограничение предлагалось распространять на любые автомобили, зарегистрированные на территории РФ. Причины отказа от соблюдения рекомендаций не уточняются.
Финляндия не стала исполнять рекомендацию ЕС, которая запрещает российским туристам въезжать в страну на зарегистрированных в РФ автомобилях — рассказали в МИД Финляндии.
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия запретила гражданам России ввозить на территорию стран ЕС зарегистрированные в России автомобили, телефоны, шампуни, ноутбуки и некоторые другие предметы. Сотрудники таможенной службы будут рассматривать такие случаи как нарушение правил импорта. При этом в документе подчеркивается, что предназначение автомобилей не имеет значения, запрет распространяется как на коммерческие, так и на личные автомобили.
Решение Еврокомиссии вызвало недовольство не только среди российских политиков, но и у европейцев. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проявляет расизм по отношению к русским, вводя подобные ограничения.