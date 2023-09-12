Куда россияне планируют поехать для встречи Нового года

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщил, какие места его клиенты уже начали рассматривать для новогоднего отдыха. Среди российских направлений самыми популярными стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

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«Самым популярным направлением для встречи Нового 2024 года оказалась Москва: доля поисковых запросов составляет 15,4 %», – сообщили аналитики.

На Сочи приходится 15,1 % запросов, на Санкт-Петербург – 11,7 %. Также в список популярных российских городов вошли Калининград, Казань, Нижний Новгород.