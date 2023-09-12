Туристов в новой гостинице Татарстана будут обслуживать роботы

Роботизированный отель на 30 номеров должен начать работать в Иннополисе уже в этом году. Застройщиком выступает компания Kravt Invest.

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«Это будет первая в России гостиница, предполагающая практически полное отсутствие персонала. По плану она должна быть достроена до конца текущего года. Гостей будут встречать и обслуживать роботы. Они будут подавать багаж, убираться в номерах, прислуживать в ресторане, доставлять питание в номер», - цитирует РБК гендиректора особой экономической зоны «Иннополис» Рената Халимова.

Стойку регистрации хотят снабдить голосовым помощником с голографическим изображением либо индивидуальным дроном. Кроме того, планируется сделать автоматическую идентификацию постояльца с возможностью открытия для него дверей номера.

Координировать оборудование будет приложение на смартфоне либо это станет возможно через колонку. О том, что такой отель уже строится, заговорили еще в 2020 году.

При этом уточнялось, что smart-отель сможет принимать участников отраслевых мероприятий, проводимых в Иннополисе, слушателей учебных программ ИТ-университета.