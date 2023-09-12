"Аэрофлот" впервые запустит прямые рейсы на Маврикий

Авиакомпания "Аэрофлот" 23 декабря впервые начнет летать на остров Маврикий. Прямые регулярные рейсы авиаперевозчик будет выполнять два раза в неделю – по средам и субботам.

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Самолет будет вылетать из московского аэропорта Шереметьево в 20:50. Время в пути – 11 часов. На острове лайнер приземлится в 9 утра.

Обратные вылеты запланированы по четвергам и воскресеньям. Боинг В777-300ER вылетит в Москву в 11 утра и доставит пассажиров в столицу к 21:40.

Билеты уже есть в продаже. Стоимость билетов туда-обратно в период с 23 по 31 декабря составит 74 тысячи рублей без учета багажа.