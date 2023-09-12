Четырехзвездочный гостиничный комплекс появится в Кемерове

Он будет возведен в рамках создания инфраструктуры для культурного кластера. Предполагается, что отель категории 4 звезды сможет принимать участников культурных и спортивных мероприятий, а также других гостей областной столицы.

Как сообщила пресс-служба Промстройбанка, в строительство гостиниц в Кемерове, Владивостоке и Калининграде будут инвестированы средства ПСБ и Российского фонда прямых инвестиций. Общая сумма составит более 20 000 000 000 рублей. Сроки начала и завершения работ пока не называются.