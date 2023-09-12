РЖД откроют в своем сервисе заказ путешествий в ОАЭ

"Мы уже очень прилично расширили охват отелей в этом году. У нас уже более 135 тыс. объектов из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. В ближайшее время мы подключим туристические объекты в Китае и в Объединенных Арабских Эмиратах с выпиской ваучера на английском языке. Отмечу, что за 2023 год мы на четверть увеличили число отелей, доступных для бронирования на travel.rzd и планируем сохранить данную динамику", - сказал он.