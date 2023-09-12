Пассажиров экстренно севшего в российском регионе самолета эвакуировали

Пассажиры самолета авиакомпании Уральские авиалинии, который совершил экстренную посадку на грунт в районе села Каменки Новосибирской области, эвакуированы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по региону, передает ТАСС.

«Все пассажиры эвакуированы, пострадавших нет», — уточнил собеседник агентства.

Рейс совершал полет из Сочи в Омск. По данным Telegram-канала «112», перед посадкой пассажирский лайнер подал сигнал тревоги и после этого пропал с радаров. На борту находились 159 человек, из них 23 ребенка.