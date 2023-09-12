Санкции постепенно усиливаются. Например, Великобритания отменила россиянам безвизовый транзит. Что, конечно, резко уменьшит удобство международных авиаперелётов, но вряд ли сократит их число. Теперь нельзя будет совершить транзитную пересадку в аэропортах державы без действующей визы Туманного Альбиона. Об этом информирует www-портал кабинета министров Соединённого Королевства. Новые правила начнут действовать с 6 октября. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории издание News.ru.

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До этого будет действовать переходный период. До 6 октября правом безвизового транзита в аэропортах Великобритании смогут воспользоваться те пассажиры из нашей страны, которые купили авиабилеты до 8 сентября.

Раньше жителям Российской Федерации не требовалась виза при пересадках в аэропортах Туманного Альбиона, если они не покидали транзитной зоны. Такое правило действовало, в частности, в Хитроу, Гатвике, аэропортах Манчестера. Исключением являлись случаи, когда пассажир должен был заново проходить паспортный контроль при пересадке. К примеру, такая ситуация была в воздушной гавани Лутон и некоторых иных местах.

Теперь виза будет нужна независимо от того, выходит пассажир из транзитной зоны или нет. Но правило не распространяется на владельцев виз или видов на жительство Соединённых Штатов Америки, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Раньше во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации поведали о проведении переговоров с шестью государствами Латинской Америки о безвизовом режиме. Речь идёт о Багамах, Барбадосе, Гаити, Мексике, Тринидаде, Тобаго и Сент-Люсии.