Этот российский курорт затмит Сочи и Алтай: идеальный вариант для недорогого отпуска в сентябре
От шикарных видов на этом курорте захватывает дух. При этом поездка вполне доступна по деньгам. Речь о Владикавказе. Он не пользуется такой бешеной популярностью у туристов, как Сочи и Алтай. Но ничуть не уступает им в красоте, уверена челябинка Марина Торопова.
«Мы в этом сентябре поехали с мужем и дочерью во Владикавказ, и здесь оказалось очень тепло. Температура воздуха выше 22 градусов, а у нас в Челябинске уже вовсю зарядили дожди. Мы сейчас много гуляем при прекрасной погоде. Величественные горы, водопады, пещеры и кристально чистые озера. Вечерами бродим по уютным улочкам города, рассматриваем исторические здания. А какая здесь вкусная еда в маленьких тавернах! Красивые парки, до них можно добраться на такси совсем недорого. Словом, даже не ожидали, что Владикавказ такой чудесный», – рассказала челябинка «ФедералПресс».
По словам читательницы, самые интересные достопримечательности находятся за городом. Стоимость экскурсии около 2000–2500 тысяч рублей, но за питание и подъемник придется заплатить отдельно. Однако это того стоит.
«Потрясающе красивая природа. Любуемся и поверить не можем, что это реально. А в самом городе много зданий, которые можно часами рассматривать. Отдельно хочу выделить дом-музей Вахтангова. Остались в восторге и провели незабываемый вечер в кафе при входе. Там выступали актеры, просто восторг», – призналась женщина.
Из минусов поездки челябинка назвала то, что все местные кафе и магазины закрываются до полуночи. А также пожелала городу более щедрого финансирования.
«Много разрушенных старинных домов, их обязательно надо восстанавливать. У города огромный туристический потенциал. Кстати, люди в нем очень сердечные, гостеприимные. Обязательно приедем сюда еще», – говорит она.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, какие города России являются самыми популярными у туристов.