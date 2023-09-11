Этот российский курорт затмит Сочи и Алтай: идеальный вариант для недорогого отпуска

«Мы в этом сентябре поехали с мужем и дочерью во Владикавказ, и здесь оказалось очень тепло. Температура воздуха выше 22 градусов, а у нас в Челябинске уже вовсю зарядили дожди. Мы сейчас много гуляем при прекрасной погоде. Величественные горы, водопады, пещеры и кристально чистые озера. Вечерами бродим по уютным улочкам города, рассматриваем исторические здания. А какая здесь вкусная еда в маленьких тавернах! Красивые парки, до них можно добраться на такси совсем недорого. Словом, даже не ожидали, что Владикавказ такой чудесный», – рассказала челябинка «ФедералПресс».