В Краснодарском крае отдохнули почти 10 млн туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поделился результатами успешного курортного сезона. Несмотря на то, что летний сезон подошел к концу, отели и гостиницы на черноморском побережье были заполнены на 92%, а на Азовском — на 91%.

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Помимо пляжного отдыха, туристов привлекают различные активности, такие как походы, экскурсии, велотуры, а также винный и гастротуризм. Главное, чтобы посетители, побывавшие у нас впервые, захотели вернуться в любое время года. Поэтому мы будем продолжать создавать комфортные условия для отдыхающих, обустраивать пляжи, открывать новые гостиницы и организовывать интересные программы.

В этом году количество отдыхающих на Кубани в летний сезон увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом. С начала года туристический поток составил 13,4 миллиона человек. В регионе есть спрос на различные ценовые сегменты отдыха. Особенно востребованы отели уровня 4–5 звезд, которых в Краснодарском крае насчитывается 285. Общее количество доступных объектов размещения составляет 10,7 тысячи на 625 тысяч мест.

Кроме того, на Кубани функционирует 578 экскурсионных бюро. Помимо пляжного отдыха, все большую популярность приобретают горы и активный отдых. В регионе существует 211 туристических маршрутов, включая новые. В 2023 году было зарегистрировано еще 17 маршрутов, а 12 маршрутов были расчищены и промаркированы.