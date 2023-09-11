Оплачивать курортный сбор просят разрешить за других

Хотя Северная столица только готовится ввести курортный сбор со следующего года, пробелы в законах по этой теме петербуржцы уже нашли. И решили их исправить, для чего собираются отправить в Госдуму соответствующий законопроект.

© Парламентская газета

Один за всех

Видео дня

Глава бюджетно-финансового комитета петербургского парламента Денис Четырбок предложил подкорректировать три положения о взимании курортного сбора. Первое касается лиц, которые его платят. Сегодня по закону платить должен персонально каждый совершеннолетний, который остановился в отеле. Но это неудобно, если отдыхать приехала семья, компания друзей или родственников. Депутат считает, что нужно предоставить право оплачивать курортный сбор третьим лицам, чтобы заплатить мог один за всех.

Четырбок пояснил: «Исходя из буквального толкования данной нормы следует, что каждое лицо, прибывшее на территорию проведения эксперимента, обязано зарегистрироваться в объекте размещения и самостоятельно уплатить курортный сбор, что на практике не всегда осуществимо, особенно если в номере проживает семья и финансовую нагрузку несет один из ее членов. Как правило, это тот, кто бронировал номер».

Второе изменение касается банковской комиссии при перечислении курортного сбора через операторов. Она составляет до 3,5 процента. Депутат считает, что ее нужно отменить, чтобы комиссионные отчисления не приводили к удорожанию услуги.

Третье касается расширения круга лиц, которые должны быть освобождены от сбора. Сегодня это, помимо льготников, ветераны боевых действий, в том числе СВО. Однако гражданские лица, например строители, восстанавливающие в Донбассе разрушенную инфраструктуру, от курортного сбора не освобождены. Это Денис Четырбок считает несправедливым и предлагает исправить.

Документ петербургские депутаты планируют рассмотреть во время осенней сессии петербургского Заксобрания, которая стартует 13 сентября. После утверждения инициативы в двух чтениях документ отправят на рассмотрение федеральных коллег в Госдуму.

Подготовка к петербургскому сбору

В конце июня 2023 года петербургский парламент принял, а губернатор города Александр Беглов подписал закон о введении в Северной столице курортного сбора, так как федеральный законодатель предоставил регионам такое право. Эксперимент начнется 1 октября 2023 года, но плату начнут взимать только с 1 апреля 2024 года. Она составит 100 рублей начиная со вторых суток пребывания.

Гостиницы после отъезда туриста должны будут перечислить сбор в бюджет города. Деньги пойдут на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание и благоустройство объектов туристической инфраструктуры. Напомним, что ранее в Смольном заявляли, что в первую очередь это фасады исторических зданий в центре города.

Петербург только за неполный 2024 год по приблизительным подсчетам намерен выручить свыше 310 миллионов рублей. Но 65 миллионов в год придется потратить на организационные нужды.

Технические тонкости

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин считает, что возможность оплаты курортного сбора третьими лицами — это технические тонкости. Идеология проекта с введением курортного сбора и изменение сознания людей гораздо значимее:

«Здесь важно понимать, что мы должны изменить саму психологию этой траты. Ведь это не просто, что мы отдаем куда-то деньги за то, что мы куда-то приехали. Конечно, если это подавать под таким соусом, человеку будет очень неприятно. Я приехал к себе на территорию Российской Федерации. Почему с меня дерут деньги? Турист должен понимать, на что пошли эти деньги, что он помог в финансировании восстановления святыни или исторического облика города, строительстве памятника и так далее».

По мнению сенатора, нужно вести реестр приоритетных трат, чтобы люди понимали, на что конкретно идут средства. По его мнению, граждане России должны осознавать, что они вместе восстанавливают историю нашей страны.

Он также поддержал идею об отмене сбора с тех, кто выполнял и выполняет отдельные задачи гражданского характера в связи с СВО.

«В данном случае люди находятся под риском, они выезжают помогать стране. Я считаю, что это такая же абсолютно социальная категория, которой необходимо помогать и оказывать любое содействие», — подчеркнул сенатор.

Деньгину вообще импонирует инициатива курортного сбора:

«Это, во-первых, поднимает экономику региона. Во-вторых, это вкладывает в исторические места деньги на развитие. То есть люди становятся спонсорами развития и восстановления памятников архитектуры, которые, к сожалению, порой из-за отсутствия денег в бюджете регионов или муниципалитетов не могут быть восстановлены и, соответственно, они находятся в ужасном состоянии, разрушаются».