Российские туристы начали активно бронировать туры на зиму

"Поднимают цены авиакомпании. Условно: Москва-Пхукет сейчас билет стоит в одну сторону 38 тысяч на Новый год. А уже буквально в ноябре он будет стоить 60-70 тысяч. То же самое гостиницы. Все гостиницы сейчас делают в Таиланде, в Эмиратах, в Египте скидки на раннее бронирование. Кто-то делает 15-20, кто-то, но это совсем мало таких отелей, делают 25% скидки. Что такое 25%? Это номер, который стоит 300 долларов, а вы платите за него, условно, 200. 100 долларов в день, если вы летите на 10 дней, вы экономите 1 тысячу долларов. Естественно, такие деньги на дороге не валяются, и люди понимая, что буквально через месяц это раннее бронирование закончится, уже сейчас бронируют дефицитные даты. То есть там, где будет жуткая нехватка отелей и самое главное авиабилетов".