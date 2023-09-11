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Пассажиры потребовали возврата денег за билеты после полета с плохо пахнувшей собакой

Пара пассажиров авиакомпании Singapore Airlines требует компенсации денег за билеты, потому что их впечатления испортила плохо пахнувшая собака, размещенная недалеко от них.

Пассажиры потребовали возврата денег за билеты после полета с собакой
© Unsplash

Гилл и Уоррен Пресс возвращались в Новую Зеландию из Европы в июне и сели на 13-часовой рейс из Парижа в Сингапур. Они сидели в бизнес-классе и были удивлены увидеть рядом с соседним пассажиром собаку.

Когда они попросили пересадить их на другие места, бортпроводники отметили, что свободные кресла есть только в эконом-классе, поэтому пара отказалась от замены.

По их словам, примерно в середине полета присутствие собаки стало невыносимым из-за запаха - она пускала газы и занимала слишком много места прямо рядом с ногами пассажира.

Позже их все же пересадили на места для экипажа. Недовольные пассажиры, думали, что в авиакомпании узнают об инциденте и предложат какую-то компенсацию, однако с ними никто не связался.

Тогда они сами отправили электронное письмо в службу поддержки клиентов авиакомпании с жалобой.

Две недели спустя авиакомпания ответила по электронной почте и извинилась за инцидент, предложив каждому из них подарочный сертификат на 100 сингапурских долларов (125 новозеландских долларов).

Пассажиры ответили, что это не отражает разницу в стоимости между местами, за которые они заплатили, и местами, на которых им пришлось сидеть. Теперь они добиваются полного возмещения.

Интересно, что пара заявляет, что у них самих есть собака и они не против животных, но считают, что их должны были заранее уведомить о том, что весь полет они будут находиться рядом с чужим домашним животным.

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