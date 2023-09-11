Пассажиры потребовали возврата денег за билеты после полета с собакой

Пара пассажиров авиакомпании Singapore Airlines требует компенсации денег за билеты, потому что их впечатления испортила плохо пахнувшая собака, размещенная недалеко от них.

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Гилл и Уоррен Пресс возвращались в Новую Зеландию из Европы в июне и сели на 13-часовой рейс из Парижа в Сингапур. Они сидели в бизнес-классе и были удивлены увидеть рядом с соседним пассажиром собаку.

Когда они попросили пересадить их на другие места, бортпроводники отметили, что свободные кресла есть только в эконом-классе, поэтому пара отказалась от замены.

По их словам, примерно в середине полета присутствие собаки стало невыносимым из-за запаха - она пускала газы и занимала слишком много места прямо рядом с ногами пассажира.

Позже их все же пересадили на места для экипажа. Недовольные пассажиры, думали, что в авиакомпании узнают об инциденте и предложат какую-то компенсацию, однако с ними никто не связался.

Тогда они сами отправили электронное письмо в службу поддержки клиентов авиакомпании с жалобой.

Две недели спустя авиакомпания ответила по электронной почте и извинилась за инцидент, предложив каждому из них подарочный сертификат на 100 сингапурских долларов (125 новозеландских долларов).

Пассажиры ответили, что это не отражает разницу в стоимости между местами, за которые они заплатили, и местами, на которых им пришлось сидеть. Теперь они добиваются полного возмещения.

Интересно, что пара заявляет, что у них самих есть собака и они не против животных, но считают, что их должны были заранее уведомить о том, что весь полет они будут находиться рядом с чужим домашним животным.