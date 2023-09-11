В морях возле Египта нашли токсины

Ученые из Дубны и Египта провели исследования состава отложений на дне Средиземного и Красного морей около Египта. Они обнаружили, что в некоторых местах побережья концентрации тяжелых металлов, таких как медь, мышьяк, свинец, цинк и никель, превышают норму.

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Для анализа ученые взяли 131 пробу и сравнили их с нормами в районах судоходства, рыболовства и промышленных предприятий. Результаты анализов показали значительное превышение содержания тяжелых металлов в некоторых районах Средиземного и Красного морей.

Руководитель национальной группы Египта в ОИЯИ Ваель Бадави сообщил, что высокие показатели загрязнения были обнаружены вдоль озера Манзала, устье реки Нил в Рас-эль-Баре, прибрежном участке выхода из озера Буруллус и заливе Абу-Кир в Средиземном море. В Красном море превышение нормы было зафиксировано в южной части Марса Хемира и в Шарам-эль-Бахари.