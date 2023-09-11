Могут ли новые правила в поездах провоцировать конфликты

Новые правила Минтранса России, регламентирующие перевозки по железной дороге, вступили в силу в сентябре. Эксперты рассказали о нюансах новых принципов поездок.

© Вечерняя Москва

Так, новые правила положили конец вечным битвам за место у стола. Теперь в поездах дальнего следования пассажир на нижней полке обязан предоставить место соседу сверху для приема пищи в определенное время.

Однако правила не указывают, имеет ли пассажир с верхней полки право сидеть на нижней, пока он пользуется столиком. Ведь теми же новыми правилами четко закреплено, что пассажир может ехать только на своем месте.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что, согласно опросам, пассажиры не считали нужным введение подобных правил. Более того, такой пункт может повлечь за собой возникновение новых конфликтов.

В Федеральной пассажирской компании рассказали, что возможные споры на эту тему может урегулировать проводник, который теперь наделен таким правом.