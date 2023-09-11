Власти Хайнаня заявили о планах открыть прямой рейс из Москвы до конца года
Россияне могут получить возможность проще добираться еще до одного курорта — прямое авиасообщение до конца года может быть открыто с китайским Хайнанем. Об этом в понедельник сообщил глава управления по туризму города Санья Альберт Ип.
По словам чиновника, информации об авиакомпании, которая могла бы осуществлять авиаперевозки, пока нет.
«Россия — ключевой рынок. С 1 июля заработал терминал аэропорта Саньи. Надеемся, что в этом году получится открыть прямой рейс в Россию, планируем, что это может произойти в конце года», — цитирует его РИА «Новости».
Хайнань — провинция на юге Китая. Включает в себя крупный одноименный остров и ряд малых островов, в том числе Цичжоу, Дачжоудао и Симаочжоу.