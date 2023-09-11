Россиянин попытался открыть дверь самолета во время полета
Летевший из Таиланда россиянин попытался открыть дверь самолета в воздухе и угодил в полицию. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел 10 сентября на рейсе из Бангкока в Москву. Пассажир Николай З. попытался открыть аварийный выход, но дверь не поддалась. Мужчина не реагировал на предупреждения членов экипажа. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.
По данным канала, двое бортпроводников обездвижили пассажира и привязали к креслу. По прибытии в аэропорт Шереметьево мужчину передали полиции.
Ранее пассажир индийской авиакомпании Vistara попытался поцеловать стюардессу во время полета, после чего напал на мужчин, которые попытались его усмирить. После посадки дебошира арестовала полиция.
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