Россиянин попытался открыть дверь самолета во время полета

Летевший из Таиланда россиянин попытался открыть дверь самолета в воздухе и угодил в полицию. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

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Инцидент произошел 10 сентября на рейсе из Бангкока в Москву. Пассажир Николай З. попытался открыть аварийный выход, но дверь не поддалась. Мужчина не реагировал на предупреждения членов экипажа. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

По данным канала, двое бортпроводников обездвижили пассажира и привязали к креслу. По прибытии в аэропорт Шереметьево мужчину передали полиции.