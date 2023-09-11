Названы самые красивые места Подмосковья для уикенда

Подмосковье интересно для туристов тем, что туда можно добраться за сутки, при этом количество интересных городов и мест довольно велико, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Евгения Друкер. По ее словам, при этом хотя бы раз стоит посетить Переславль-Залесский, Звенигород и Коломну.

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Можно отправиться в Переславль-Залесский, Звенигород или Коломну, там масса различных музеев, Коломенский кремль. В хорошую погоду можно взять пешеходные экскурсии. Во Владимире детям будет интересно посетить «Музей Пряника», «Музей пастилы». В Переславле есть множество красивых монастырей, которые можно посетить в качестве исторических экскурсий. Например, Никольский монастырь, Феодоровский женский или Горицкий Успенский монастырь, – рассказала Друкер.

Блогер отметила, что в Подмосковье много красивых баз отдыха, где можно отдохнуть всей семьей, однако такое путешествие обойдется недешево. Стоимость дома на уикенд составит примерно 50 тысяч рублей.

Также в Подмосковье советую посетить Приокско-Террасный заповедник или Лосиную Биостанцию. Природные заповедники – отличное место, чтобы отдохнуть на природе, посмотреть красивые пейзажи и сделать фотографии, – добавила Друкер.