Новые правила в поездах: как делить нижнюю полку

Новые правила в поездах: как теперь делить нижнюю полку и перевозить животных
Пассажиры поездов должны уступать место у столика в определённое время. Такое правило Минтранса вступило в силу в сентябре. Оно гласит, что пассажиры с верхних полок имеют право спуститься вниз и поесть, но в строго определённое время.
Вроде бы правило должно было положить конец бесконечным битвам за место у стола, но на деле не всё так просто.
Напоминаем, какие ещё правила появились в поездах осенью.
Как делить нижнюю полку
Пункт 93 приказа Минтранса гласит: «По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи».
Пассажирам нижней полки порой не нравится, что сосед сверху спускается и может часами сидеть внизу. Всё-таки человек заплатил чуть больше не для того, чтобы делиться комфортом. А вот пассажиры сверху частенько жалуются, что им не дают спуститься и по-человечески поесть.
Теперь «нижнеполочник» обязан давать место у столика соседу сверху в строго определённое время:
- утром с 07:00 до 10:00 — не более 30 мин.;
- в обед (12:00 до 15:00) — не более часа;
- вечером с 19:00 до 21:00 — не более 30 минут.
Новое правило должно положить конец спорам. Но есть один нюанс: те же правила обязывают каждого сидеть на своём месте, не претендуя на соседнее. Выходит, всё-таки у пассажира на нижней полке есть право никого туда не пускать?
Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сказал РИА «Новости», что всё и так решается на словах. Новое правило, по его мнению, как раз может породить новые споры.
«Случаи острых конфликтов единичны. И их всегда разруливали проводники: находили другое место, пускали поесть в своё купе», — отметил эксперт.
По его словам, даже если правило будет нарушаться, никакой ответственности за неисполнение не предусмотрено.
Как слушать музыку и смотреть фильмы в поезде
По новым правилам в вагонах поездов дальнего следования и электричках запрещено включать колонки. Слушать музыку и смотреть кино придётся в наушниках. Также нельзя играть на музыкальных инструментах.
Однако и в этом случае непонятно, что ждёт нарушителей.
Можно ехать с просроченными документами
Раньше, если пассажир предъявлял просроченное хотя бы на день свидетельство о рождении, его снимали с рейса. Сейчас допускается просрочка паспорта и свидетельства до 90 дней.
Если вы оформили билет на старый паспорт, но его сдали на замену, вам разрешат ехать по временному удостоверению.
Сохранилось правило, допускающее не более двух ошибок в билете. Одна может быть в фамилии, имени и отчестве, другая — в номере и серии паспорта.
Кого не могут высадить из поезда
Отныне из электричек и поездов дальнего следования нельзя высадить безбилетного пассажира в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых.
Ребёнка или подростка должны передать сотрудникам полиции. В поездах дальнего следования детей обычно и так никто без взрослых не высаживает, а вот в электричках такое случается.
Как перевозить животных в поезде
По новым правилам пассажиры обязаны перевозить домашних питомцев, не нарушая права своих соседей. Собаки или кошки могут ехать в общем вагоне, но в специальных перевозках. Или без клетки, но в отдельном купе, причём полностью выкупленном пассажиром.
Крупные собаки едут в намордниках и на поводках — и только на полу. За перевозку в поездах дальнего следования мелких домашних животных, собак, кошек и птиц взимается плата. Размер платы устанавливает перевозчик.
Бесплатно собаку можно везти только в том случае, если у вас есть на руках документ, подтверждающий специальное обучение животного.
Компания-перевозчик не отвечает за жизнь и здоровье питомцев, которых провозят в качестве багажа. Исключение — травма или смерть питомца, страдания которому причинили из хулиганских или корыстных побуждений.