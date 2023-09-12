Новые правила в поездах: как делить нижнюю полку

Пассажиры поездов должны уступать место у столика в определённое время. Такое правило Минтранса вступило в силу в сентябре. Оно гласит, что пассажиры с верхних полок имеют право спуститься вниз и поесть, но в строго определённое время.

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Вроде бы правило должно было положить конец бесконечным битвам за место у стола, но на деле не всё так просто.

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Напоминаем, какие ещё правила появились в поездах осенью.

Как делить нижнюю полку

Пункт 93 приказа Минтранса гласит: «По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи».

Пассажирам нижней полки порой не нравится, что сосед сверху спускается и может часами сидеть внизу. Всё-таки человек заплатил чуть больше не для того, чтобы делиться комфортом. А вот пассажиры сверху частенько жалуются, что им не дают спуститься и по-человечески поесть.

Теперь «нижнеполочник» обязан давать место у столика соседу сверху в строго определённое время:

утром с 07:00 до 10:00 — не более 30 мин.;

в обед (12:00 до 15:00) — не более часа;

вечером с 19:00 до 21:00 — не более 30 минут.

Новое правило должно положить конец спорам. Но есть один нюанс: те же правила обязывают каждого сидеть на своём месте, не претендуя на соседнее. Выходит, всё-таки у пассажира на нижней полке есть право никого туда не пускать?

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сказал РИА «Новости», что всё и так решается на словах. Новое правило, по его мнению, как раз может породить новые споры.

«Случаи острых конфликтов единичны. И их всегда разруливали проводники: находили другое место, пускали поесть в своё купе», — отметил эксперт.

По его словам, даже если правило будет нарушаться, никакой ответственности за неисполнение не предусмотрено.

Как слушать музыку и смотреть фильмы в поезде

По новым правилам в вагонах поездов дальнего следования и электричках запрещено включать колонки. Слушать музыку и смотреть кино придётся в наушниках. Также нельзя играть на музыкальных инструментах.

Однако и в этом случае непонятно, что ждёт нарушителей.

Можно ехать с просроченными документами

Раньше, если пассажир предъявлял просроченное хотя бы на день свидетельство о рождении, его снимали с рейса. Сейчас допускается просрочка паспорта и свидетельства до 90 дней.

Если вы оформили билет на старый паспорт, но его сдали на замену, вам разрешат ехать по временному удостоверению.

Сохранилось правило, допускающее не более двух ошибок в билете. Одна может быть в фамилии, имени и отчестве, другая — в номере и серии паспорта.

Кого не могут высадить из поезда

Отныне из электричек и поездов дальнего следования нельзя высадить безбилетного пассажира в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых.

Ребёнка или подростка должны передать сотрудникам полиции. В поездах дальнего следования детей обычно и так никто без взрослых не высаживает, а вот в электричках такое случается.

Как перевозить животных в поезде

По новым правилам пассажиры обязаны перевозить домашних питомцев, не нарушая права своих соседей. Собаки или кошки могут ехать в общем вагоне, но в специальных перевозках. Или без клетки, но в отдельном купе, причём полностью выкупленном пассажиром.

Крупные собаки едут в намордниках и на поводках — и только на полу. За перевозку в поездах дальнего следования мелких домашних животных, собак, кошек и птиц взимается плата. Размер платы устанавливает перевозчик.

Бесплатно собаку можно везти только в том случае, если у вас есть на руках документ, подтверждающий специальное обучение животного.