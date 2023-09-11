"Не в адеквате": 20 летевших с Кубы пассажиров сняли с рейса из-за нетрезвого состояния

"Вы не в адеквате": 20 пассажиров сняли с рейса в Москву из-за нетрезвого состояния
На рейс N4 556 авиакомпании Nord Wind из Варадеро в Москву 9 сентября не посадили около 20 пассажиров. Причина - нетрезвое состояние. Об этом редакции Tourdom.ru сообщили очевидцы, летевшине на этом самолете.
«Точно не считала, но пару людей, не стоящих на ногах, у стойки регистрации видела точно, - написала одна из пассажиров. - Ребенок пытался удержать своего папу. Мужчина допивал из бутылки то, что не успел в отеле. Женщина с детьми при мне отказывалась лететь, не хотела бросать мужа».
Она рассказала, что уже в салоне самолета туристы, сидевшие непосредственно перед ней, продолжали «употреблять» и прикрепила фото нескольких бутылок под креслом: «Жаль, что их тоже не высадили».
При этом другой пассажир, один из тех, кого не посадили в самолет, считает, что в инциденте виноват овербукинг на рейсе авиакомпании. По его словам, к вылету не допустили пять семей.
«Согласен, была парочка пьяных, но то, что туристов снимали целыми семьями за малейшие пререкания – это удивительно. Сказали: «Нам кажется, вы немного не в адеквате», не выдали посадочные, не приняли багаж, попросили отойти в сторону и ждать на усмотрение КВС. Пришли стюардессы, кивнули безопасникам и все, они сказали: вы сегодня никуда не летите».
По словам туриста, им посоветовали взять такси, снять себе отель, а завтра решать вопрос вылета со своим туроператором.
Комментируя эту информацию, подписчики телеграм-канала «Крыша Турдома» отмечают, что у авиакомпании, очевидно, была причина не допускать на борт нетрезвых пассажиров. Полет Варадеро – Москва продолжительный, около 15 часов. В основном он проходит над океаном, без возможности сесть в каком-либо аэропорту по маршруту из-за вероятного ареста лайнера: «Капитану проблемы от пьяных в воздухе не нужны».