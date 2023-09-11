"Не в адеквате": 20 летевших с Кубы пассажиров сняли с рейса из-за нетрезвого состояния

На рейс N4 556 авиакомпании Nord Wind из Варадеро в Москву 9 сентября не посадили около 20 пассажиров. Причина - нетрезвое состояние. Об этом редакции Tourdom.ru сообщили очевидцы, летевшине на этом самолете.

© tourdom.ru

«Точно не считала, но пару людей, не стоящих на ногах, у стойки регистрации видела точно, - написала одна из пассажиров. - Ребенок пытался удержать своего папу. Мужчина допивал из бутылки то, что не успел в отеле. Женщина с детьми при мне отказывалась лететь, не хотела бросать мужа».

Она рассказала, что уже в салоне самолета туристы, сидевшие непосредственно перед ней, продолжали «употреблять» и прикрепила фото нескольких бутылок под креслом: «Жаль, что их тоже не высадили».

При этом другой пассажир, один из тех, кого не посадили в самолет, считает, что в инциденте виноват овербукинг на рейсе авиакомпании. По его словам, к вылету не допустили пять семей.

«Согласен, была парочка пьяных, но то, что туристов снимали целыми семьями за малейшие пререкания – это удивительно. Сказали: «Нам кажется, вы немного не в адеквате», не выдали посадочные, не приняли багаж, попросили отойти в сторону и ждать на усмотрение КВС. Пришли стюардессы, кивнули безопасникам и все, они сказали: вы сегодня никуда не летите».

По словам туриста, им посоветовали взять такси, снять себе отель, а завтра решать вопрос вылета со своим туроператором.