Эксперт предложила создать кодекс ответственности туристов в Арктике

"На каждой территории, где живут коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, есть определенные ритуальные, природные места. Когда туда попадает турист, он не всегда понимает, как там надо себя вести. <…> Нужен свод правил поведения туристов на этих территориях, чтобы те, кто приезжает, понимали, в какое время года стоит ехать, чтобы не помешать, например, промысловой деятельности местных жителей, их обычаям. Кодекс должен помочь туристу и сохранить культуру местного населения", - сообщила Данилова.