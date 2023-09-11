На Пхукете призвали местных жителей жаловаться на российских туристов
Власти Пхукета призвали жителей острова выявлять иностранцев, которые нарушают законы Таиланда. К двум каналам связи – звонку по телефону и через приложение Traffy Fondue – оперативно добавили еще и онлайн-форму, сообщило вчера The Phuket News.
Иммиграционная служба выступила на следующий день после пресс-конференции, посвященной жалобам местного населения на российских туристов в СМИ. Среди обвинений – создание экономики по типу «русские для русских», кто-то заметил «русских» девушек, работающих в ночных клубах, и взвинчивание цен на недвижимость.
Претензии к «заполонившим» популярный курорт гостям из России опроверг начальник полиции Пхукета Серпхан Сириконг. Он заявил на встрече с журналистами тайских изданий, что никакой русской мафии на острове нет. По его словам, за последние 5 лет было заведено всего три серьезных уголовных дела с привлечением россиян.
Полицейский генерал признал, что с начала года было задержано за разные провинности 78 человек с российскими паспортами из 635 иностранцев. И только шесть дел имели отношение к нарушению трудового законодательства. Проводимые рейды не выявили, в частности, таксистов-иностранцев. Да и влияние новых экспатов на рынок недвижимости также сильно преувеличено.По данным иммиграционной службы, за 8 месяцев на Пхукет прибыло около 488 тыс. граждан России, в основном это были краткосрочные туристические поездки. И только 9272 человека имеют на текущий момент долгосрочные визы, уточнил глава местного ведомства полковник Тханет Сукчай.