На Пхукете призвали местных жителей жаловаться на российских туристов

Власти Пхукета призвали жителей острова выявлять иностранцев, которые нарушают законы Таиланда. К двум каналам связи – звонку по телефону и через приложение Traffy Fondue – оперативно добавили еще и онлайн-форму, сообщило вчера The Phuket News.

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Иммиграционная служба выступила на следующий день после пресс-конференции, посвященной жалобам местного населения на российских туристов в СМИ. Среди обвинений – создание экономики по типу «русские для русских», кто-то заметил «русских» девушек, работающих в ночных клубах, и взвинчивание цен на недвижимость.

Претензии к «заполонившим» популярный курорт гостям из России опроверг начальник полиции Пхукета Серпхан Сириконг. Он заявил на встрече с журналистами тайских изданий, что никакой русской мафии на острове нет. По его словам, за последние 5 лет было заведено всего три серьезных уголовных дела с привлечением россиян.