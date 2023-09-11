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Приморье приняло более 50 тыс. китайских туристов до возобновления безвизового режима

Более 50 тыс. туристов из Китая посетили Приморский край до возобновления безвизового режима. Об этом сообщил руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский в ходе сессии ВЭФ "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности".

Приморье приняло более 50 тысяч китайских туристов до возобновления безвизового режима
© unsplash.com

"Мы в этом году приняли больше 50 тыс. туристов из Китая, начиная с возобновления транспортного сообщения. Августовские цифры мы получим в конце сентября, <…> но та работа, которую, мы ежедневно ведем с китайскими туристами, позволяет нам сказать, что их очень много", - сказал Крепский.

В 2018 году регион посетили 4,5 млн человек, в 2019 - 5 млн. После ковидных 2020 и 2021 годов, когда туризм был закрыт во всем мире, край начал восстанавливать турпоток: в 2022 году в регионе побывали более 3 млн гостей. В этом году Приморский край планирует принять свыше 3,5 млн туристов. Почти 60% от ожидаемого турпотока придется на высокий сезон. С января по июнь этого года край принял уже более 1,1 млн туристов - это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

6 февраля 2023 года КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие после приостановки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. 10 августа Минэкономразвития РФ сообщило о том, что в Россию из Китая прибыла первая группа туристов по соглашению о групповом безвизовом обмене, который запущен 1 августа. При этом на конец августа по безвизу Китай посетили более 7,8 тыс. приморцев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.