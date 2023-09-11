Около 30 тысяч туристов посетили Россию по электронной визе в августе

В прошлом месяце около 30 тысяч иностранных граждан въехали в Россию по электронной визе, половина из них - граждане Китая. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на Восточном экономическом форуме в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности".

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Он напомнил, что электронная виза заработала с 1 августа. Она доступна для оформления гражданам 55 государств, в числе которых - Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, страны Евросоюза.

Заявку на нее нужно подать не позднее четырех дней до визита в нашу страну на специализированном сайте МИД России.