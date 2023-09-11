Китай намерен укреплять туристические связи с Россией

"Сотрудничество в области туризма всегда было важной составляющей частью гуманитарных обменов и делового сотрудничества между Китаем и Россией, — сказал он. — Будем вместе укреплять дальнейший культурный обмен и сотрудничество в сфере туризма, увеличивать число передвижений людей, использовать культуру и туризм как средство укрепления взаимопонимания наших народов, стимулировать связи между народами, помогать социально-экономическому сотрудничеству двух стран", — сказал он, выступая по видеосвязи.