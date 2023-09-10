Россияне заинтересовались винным туризмом

В последние несколько лет аудитория туров и экскурсий на винодельни прирастала на 10-15% ежегодно, сообщили «Коммерсанту» в Союзе виноградарей и виноделов России.

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Примерно с 2013 года российские винодельни занимаются не только производством вина, но и организацией туров и экскурсий. За 10 лет спектр таких развлечений значительно расширился, туристам предлагают как недорогие обзорные экскурсии с дегустацией вина, так и многодневные туры с конными прогулками и ваннами из шампанского.

Но чаще всего это все-таки короткие экскурсии — гостю не предлагают проживания и ночлега. В том же Краснодарском крае собственные отели и гостевые дома есть лишь у каждой пятой винодельни.

По подсчетам Союза виноградарей, из 10-12 млн туристов, которые каждый сезон посещают российский юг, винодельни в маршрут включают 2 млн человек.