Рост цен на туры: туроператоры и турагенты поспорили о причинах

«Ровно год назад доллар находился в районе отметки 60 руб., и если путешествие стоило 3 тыс. долларов, то цена в российской валюте составляла 180 тыс. руб. В этом году то же самое путешествие легко пробивает отметку 280 тыс. Что, по сути, почти 40% разницы год к году», – привел сравнение в своем телеграм-канале Мурадян. При этом, по его словам, поставщики услуг и отели на Ближнем Востоке и в Азии, видя негативную динамику курса рубля, приняли решение не индексировать цены, а в некоторых случаях даже предоставили спецпредложения для российских туристов. Похожим образом поступили и некоторые авиакомпании, снизив свои тарифы на перелеты для туроператоров на перелеты в составе турпакетов: «В частности, наша блочная программа точно не выросла в цене, а также расширили полетные программы в надежде удержать рынок». Сейчас единственная причина, по которой туры стоят дорого, – это слабый рубль, заключает Артур Мурадян.