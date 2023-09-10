Рост цен на туры: туроператоры и турагенты поспорили о причинах
В СМИ широко разлетелась информация, что в наступающем осенне-зимнем сезоне туры в Египет, Таиланд, ОАЭ, на Кубу, Мальдивы и в другие популярные у российских туристов страны вырастут по сравнению с прошлым годом на 10–30%. Главной причиной называется снижение курса рубля, а также подорожавшая авиаперевозка и новые тарифы, которые выставляют некоторые отели на курортах. Например, по информации компании «Интурист», которую приводят «Известия», гостиницы на Пхукете уже подняли цены на 25%.
И все-таки главная причина подорожавшего отдыха, по мнению туроператоров, в ослабевшей валюте. «Сравните курс рубля год назад и сейчас, и вам все станет ясно», – сказала TourDom.ru генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.
Похожую точку зрения высказал и руководитель компании Space Travel Артур Мурадян.
«Ровно год назад доллар находился в районе отметки 60 руб., и если путешествие стоило 3 тыс. долларов, то цена в российской валюте составляла 180 тыс. руб. В этом году то же самое путешествие легко пробивает отметку 280 тыс. Что, по сути, почти 40% разницы год к году», – привел сравнение в своем телеграм-канале Мурадян. При этом, по его словам, поставщики услуг и отели на Ближнем Востоке и в Азии, видя негативную динамику курса рубля, приняли решение не индексировать цены, а в некоторых случаях даже предоставили спецпредложения для российских туристов. Похожим образом поступили и некоторые авиакомпании, снизив свои тарифы на перелеты для туроператоров на перелеты в составе турпакетов: «В частности, наша блочная программа точно не выросла в цене, а также расширили полетные программы в надежде удержать рынок». Сейчас единственная причина, по которой туры стоят дорого, – это слабый рубль, заключает Артур Мурадян.
В пресс-службе туроператора Anex редакции TourDom.ru сообщили, что рост цен – предсказуемое явление.
«В среднем туры дорожают на 10–15% ежегодно, и на это имеется ряд причин: увеличение цен на рынке не только в туризме, но и в целом по ряду отраслей, изменение курса валют, которое особенно затрагивает сферу туризма и ряд экономических факторов в мире, влияющих на рост цен внутри стран», – отметили в Anex, добавив, что для оптимизации цен компания разработала ряд специальных предложений. Хотя, по словам представителей туроператора, существенного подорожания пакетов по сравнению с прошлым годом специалисты компании не зафиксировали. А по некоторым направлениям, напротив, она даже снизилась. «Например, на Мальдивах если ранее средний чек составлял 6360 евро за тур, то на сегодняшний день средняя стоимость равна 5497 евро. Похожая ситуация по Таиланду – из 3877 евро в 2570», – добавили в компании Anex.
Кстати, о снижении цен. По мнению некоторых турагентов, к которым мы обратились в телеграм-канале «Крыша ТурДома B2B», стоимость туров в предстоящем сезоне действительно пойдет вниз.
«Это (снижение стоимости путевок. – Ред.) произойдет за счет того, что многие авиакомпании уже выходят в ситуацию, когда могут позволить себе чартерные программы на многие курорты и страны, и, соответственно, благодаря этому стоимость будет снижена», – сказал TourDom.ru гендиректор компании FS TUI TUR Илай Благоевич.
Однако есть и другое мнение: дешевых путевок ждать не стоит, и дело здесь не только в ослабевшей нацвалюте. «Если сравнивать цены прошлой осени и цены на эту осень, то они, пожалуй, выросли минимум в 2 раза… Мне кажется, что туроператоры несколько перезакладываются в ценах на всякий пожарный случай. И это логично. Курс может взлететь в любой момент. Неопределенность в будущем заставляет туроператоров заложить свои риски в цены», – отметил руководитель турагентства «Тройка Тур» Дмитрий Чистяков.