В аэропорту Казани намерены начать проектирование третьего терминала

"Техзадание ушло, сейчас находится на рассмотрении в Москве. <…> Необходимо техническое задание подписать Минтрансом РФ, Росавиацией и ФГУП "АГА". Три ведомства. После этого начинается проектирование. У нас мастер-план готов, мы примерно знаем, где какие здания, где какой перрон и так далее. <…> Я думаю, что в течение месяца [техзадание] будет рассмотрено. В этом году надо приступать к проектированию", - сказал Ханифов.