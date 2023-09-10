Туристам придумают правила, чтобы их не съели комары в заповедниках

С 1 сентября на особо охраняемых природных территориях стали действовать новые правила по организации туризма. Параллельно, как сообщили в Росзаповедцентре, каждый национальный парк и заповедник должен разработать кодекс правил и норм поведения на собственной территории. Там должно быть прописано буквально все: что можно и нельзя туристам, сведения об общем режиме функционирования охранной территории, возможности использования туристами техники и какой именно. Упоминается даже дресс-код: как следует одеваться отдыхающим во время посещения того или иного природного парка, чтобы, к примеру, не ходили в шортах и сандалиях по тайге. Иначе могут съесть комары.

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Между тем во многих случаях подобные регламенты уже существуют.

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«У нас есть правила, они опубликованы на сайте, действуют давно, каждый турист может с ними ознакомиться», – сообщили TourDom.ru в национальном парке «Куршская коса».

В этом регламенте нет, конечно, ничего про дресс-код, но нормы поведения для туристов там прописаны. Например, о том, что нельзя разжигать костры в заповедном лесу и кормить кабанов, даже если они выходят на пляж к отдыхающим и очень просят. Подобные регламенты действуют и в других нацпарках и заповедниках – где-то правила жестче, где-то либеральнее.

Зачем же тогда понадобились новые «кодексы», причем утвержденные постановлениями Правительства РФ? Неужели и так непонятно, что можно в заповедных местах, а что нельзя? Необходимость в них есть, считает заместитель главы Комитета по туризму объединения предпринимателей «Опора России» Марина Ненарокова:

«Если потребитель недоинформирован, он может предъявить претензии к тому, кто оказывал услугу или предлагал товар, если такие обстоятельства привели к проблемам, происшествиям. Условно говоря, турист может заявить: “А мне не сказали, что нельзя идти к водопаду или выбрасывать мусор на обочину, или не предупредили, что при грозе в горах нельзя находиться на открытом месте или прятаться под деревом”», – отмечает эксперт.