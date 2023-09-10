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Филиппины обсуждают с российскими властями запуск прямого авиасообщения

Филиппины заинтересованы в запуске прямого авиасообщения с Россией. Соответствующая работа уже ведется, рассказала почетный консул РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль (Филиппины) Арми Лопез Гарсия на Восточном экономическом форуме.

Филиппины обсуждают с российскими властями запуск прямого авиасообщения
© ФедералПресс

«Мы хотели бы запустить прямые полеты между Россией и Филиппинами. Работа по этому проекту ведется», – отметила Гарсия.

Посол только что вернулась из Москвы, где встречалась с авиационными властями России. По ее словам, в запуске перелетов заинтересована авиакомпания «Аэрофлот».

Также Арми Лопез Гарсия добавила, что посол Филиппин проинформировал МИД о желании запустить авиасообщение между странами. Теперь нужно рассказать об этом правительству, пишет ТАСС.