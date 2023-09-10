Филиппины обсуждают с российскими властями запуск прямого авиасообщения

Филиппины заинтересованы в запуске прямого авиасообщения с Россией. Соответствующая работа уже ведется, рассказала почетный консул РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль (Филиппины) Арми Лопез Гарсия на Восточном экономическом форуме.

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«Мы хотели бы запустить прямые полеты между Россией и Филиппинами. Работа по этому проекту ведется», – отметила Гарсия.

Посол только что вернулась из Москвы, где встречалась с авиационными властями России. По ее словам, в запуске перелетов заинтересована авиакомпания «Аэрофлот».