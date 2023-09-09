Названы самые популярные города для путешествий осенью

Самыми популярными авио и жд направлениями этой осенью для россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, выяснили аналитики сервиса путешествий «Туту».

© Unsplash

Уточняется, что на первом месте у туристов, путешествующих на самолете, стоит Соси, а на втором - Санкт-Петербург, а у отдыхающих, предпочитающих поезда - наоборот.