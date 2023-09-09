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Самыми популярными городами для путешествий осенью стали Москва, Петербург, Сочи

Самыми популярными авио и жд направлениями этой осенью для россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, выяснили аналитики сервиса путешествий «Туту».

Названы самые популярные города для путешествий осенью
© Unsplash

Уточняется, что на первом месте у туристов, путешествующих на самолете, стоит Соси, а на втором - Санкт-Петербург, а у отдыхающих, предпочитающих поезда - наоборот.

По данным OneTwoTrip, россияне с детьми предпочли провести лето в Москве и Стамбуле, сообщает «Радиоточка НСН».