Камчатка станет привлекательнее для туристов

В Камчатском крае появится национальный парк площадью почти 900 тысяч гектаров. Проект постановления правительства о создании охраняемой природной зоны опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Национальный парк «Вулканы Камчатки» создадут по поручению президента Владимира Путина. Он дал его в сентябре прошлого года. В состав территории войдут четыре района Камчатского края: два кластера и два парка регионального значения: «Южно-Камчатский» и «Ключевский».

На территории парка «Ключевский» расположены 13 крупнейших в России вулканов и 47 ледников. Южно-Камчатский кластер включает в себя колоссальные массивы действующих вулканов Мутновского и Горелого, величественный конус вулкана Вилючинского.

На территории двух кластеров можно встретить 708 видов сосудистых растений, шесть из которых занесены в Красную книгу России. В проектируемом парке туристы смогут увидеть редких животных — камчатского северного оленя или черношапошного сурка, полюбоваться редкими видами птиц — белоклювой гагарой, орланом-белохвостом.

Статус национального парка имеет большое значение, сказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«На природную зону будут распространяться все гарантированные законом меры, связанные с охраной, защитой и развитием территории», — подчеркнул парламентарий.